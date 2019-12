Mastella colto da malore: è ricoverato in terapia intensiva

BENEVENTO. In seguito ad un malore il sindaco di Benevento Clemente Mastella è stato trasportato all’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita. Mastella è ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale.

Secondo quanto si apprende, al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Poco meno di un anno fa, l’ex leader dell’Udeur si vide amputata la falange di un dito in seguito a un incidente stradale nel quale avrebbe potevo morire, come egli stesso aveva ammesso: “Sono stato salvato dall’airbag”.