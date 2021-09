Matilde Gioli Cavaliere della Repubblica

Matilde Gioli è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. L’attrice di Doc Nelle tue Mani ha commentato lo straordinario evento con una foto su instagram dedicata a suo padre.

Matilde Gioli, nome d’arte di Matilde Lojacono, è nata a Milano il 2 settembre 1989 da padre pugliese e madre toscana, della quale ha deciso di utilizzare il cognome per la propria carriera artistica. Matilde dopo la laurea in filosofia ha iniziato la sua carriera di attrice. Al momento ha all’attivo 14 film e varie serie televisive tra cui Gomorra e Doc Nelle tue Mani che le è valso il titolo di Cavaliere della Repubblica.

Immancabili provocazioni dei followers di Matilde Gioli

I commenti sulla foto che ritrae il documento che le conferisce il titolo, con la firma del Presidente della Repubblica e del premier Mario Draghi sono di complimenti e congratulazioni, ma non sono mancate le usuali polemiche di chi si chiede cosa abbia fatto la bella attrice per meritare questa onorificenza. La Gioli non ha risposto alle provocazioni e senza svelare il motivo per cui è arrivato il riconoscimento ha scritto:

Ecco un altro scossone forte. Cavaliere della Repubblica. Ringrazio il nostro presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore. Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te

Il documento consegnato all’attrice

Un anno pieno di impegni

Quest’ultimo anno per Matilde è stato davvero pieno di impegni umani e professionali. Nonostante la pandemia la bella attrice sta vivendo un momento felice. Pare abbia trovato l’amore con Alessandro Marcucci e nell’ultimo mese, sta girando la seconda stagione del medical drama di Rai che non si sa ancora quando andrà in onda, probabilmente quest’inverno con Doc Nelle tue Mani 2.