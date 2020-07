Matrimoni combinati per il permesso di soggiorno, indagini in tutta Italia

LIVORNO. Un’usanza che in Italia si è consolidata negli anni passati con unioni “patteggiate” fra italiani e ragazze africane, cinesi per poi svilupparsi con ragazze dell’ est e cinesi. Cerimonie rigorosamente con un rapido rito civile nelle varie sedei comunali e voilà il gioco era fatto, almeno l’inizio. Le cifre pattuite per matrimoni che duravano, consapevolmente e concordatamente, poco più di un anno per poi avviare le pratiche per il divorzio.

Il tempo insomma di mettersi “a posto” con documenti che avrebbero permesso alla ragazza in questione la libera circolazione in Italia ed in Europa. La Spagna era ed è meta preferita per matrimonio low cost dalle donne dell’America latina e del Brasile. Già negli anni scorsi autorità e forze dell’ordine hanno reso meno semplice il giochetto infittendo controlli e verifiche, specie sulla residenza e sulla coabitazione reale delle coppie. Le cifre pattuite? Fra i 5 mila euro, ma la somma poteva variare da “caso a caso”. Ma nel frattempo seppur in numero minore e con maggiori accorgimenti sono proseguiti i matrimoni combinati con italiani per consentire a cittadini extracomunitari, sudamericani e nordafricani, di ottenere il permesso di soggiorno. Sono 24 le nozze, celebrate da ignari pubblici ufficiali al Comune di Livorno e una a Rosignano Marittimo, al centro di un’indagine della guardia di finanza e della procura livornese: indagate 56 persone. Tra queste un dominicano 55enne è stato arrestato mentre ad altre 4 persone notificato l’obbligo di dimora e di presentazione alla pg. Ogni matrimonio sarebbe stato pagato tra i 6.000 e gli 8.000 euro.

Infatti la somma versata dagli extracomunitari per il sì, spiega la Gdf di Livorno, sarebbe stata ripartita tra il ‘coniuge’ o la sposa italiani -15 gli uomini e 9 le donne livornesi che avrebbero consentito a prestarsi per le nozze combinate -, il 55enne domincano ‘agente matrimoniale’ e le altre persone che, in più occasioni, avrebbero collaborato all’organizzazione delle cerimonie nuziali. Tra gli stranieri che con le nozze hanno ottenuto il permesso di soggiorno – da parte sempre di pubblici ufficiali ignari dei matrimoni combinati – 16 sono originari della Repubblica Dominicana, 2 del Perù e altrettanti della Nigeria, 1 rispettivamente di Cuba, Marocco, Tunisia e Senegal. Le misure che hanno portato all’arresto del dominicano e agli obblighi di dimora e di presentazione alla pg, notificate a 4 livornesi tra cui una donna, sono state eseguite nelle scorse 48 ore dalla guardia di finanza: l’operazione ha impegnato 100 i militari che hanno effettuate anche 55 perquisizioni ttra le province di Livorno, Siena, La Spezia, Torino e Padova.

Norbert Ciuccariello