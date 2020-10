Mattarella: «Costituzione contro i mostri del totalitarismo e dell’antisemitismo »

«La Costituzione è stata scritta avendo davanti agli occhi le tragiche vicende che hanno coinvolto anche Liliana Segre da ragazza ed è stata approvata con la ferma determinazione di non permettere che i mostri del totalitarismo e dell’antisemitismo, che avevano devastato l’Europa pochi anni prima, potessero ancora avvelenare l’Italia, il nostro Continente e il mondo». Sono le parole che presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto in una lettera inviata in occasione dell’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre.

L’evento dal titolo “Grazie Liliana! L’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre alle scuole italiane e ai giovani del mondo da Rondine Cittadella della Pace“, si è tenuto nel borgo medioevale di Rondine, ad Arezzo, sede dell’organizzazione internazionale impegnata da oltre vent’anni nella formazione di giovani leader di pace.

La senatrice a vita ha offerto la sua testimonianza ai giovani presenti, in rappresentanza di tutti i giovani d’Italia e del mondo, perché proseguano e diffondano il suo messaggio di superamento dell’odio e dell’indifferenza.

Concetti che anche Mattarella ha sottolineato in un altro passaggio: «Mai più privazione della libertà, mai più guerre di aggressione, mai più negazione dei diritti umani, mai più razzismo, odio, intolleranza: questa era la comune volontà dei padri costituenti. È merito loro se la nostra Repubblica è fondata su principi di grande valore: democrazia, libertà, uguaglianza, centralità della persona umana, pace e giustizia tra le Nazioni.»

Il presidente della Repubblica ha concluso il messaggio affermando che i giovani hanno una responsabilità importante: a loro viene affidato per il futuro il patrimonio della nostra Costituzione.

Norbert Ciuccariello