Matteo Renzi canta Shock, la versione di Highlander Dj

Che cosa hanno in comune Matteo Renzi, Buffalo Bill, Ken Carson (il fidanzato della Barbie), Pippo (il migliore amico di Topolino), la Bella e la Bestia, George W. Bush e il programma ‘Amici‘ di Maria de Filippi? Praticamente nulla, ma nell’impresa impossibile di trovare una qualche attinenza tra questa accozzaglia di personaggi e il leader di Italia Viva c’è riuscito Highlander Dj, compositore, polistrumentista e arrangiatore palermitano conosciuto al grande pubblico per la creazione di esilaranti video che vantano milioni di visualizzazioni sui social e su YouTube, e che collabora da tempo con ‘Striscia la notizia‘.

Questa volta Giuseppe Musso, questo il vero nome del musicista 36enne, cavalca l’onda del video che da giorni e giorni sta imperversando sul web: la ormai celeberrima intervista di Renzi alla BBC del 2016.

La versione di Highlander Dj comincia con una intro di batteria che ricorda l’inconfondibile ‘Billy Jean‘ di Michael Jackson e prosegue con un susseguirsi di personaggi che appaiono non appena il povero Renzi si esibisce nell’utilizzo della lingua inglese con una pronuncia che definire ‘oxfordiana’ sarebbe superfluo.

Calzanti anche i riferimenti cinematografici, entrambi accomunati da una inconfondibile veracità romana: il primo ad apparire è il mitico Alberto Sordi, che in una scena tratta dal film ‘In viaggio con papà‘, interpretato insieme a Carlo Verdone, a specifica domanda di Renzi (“All right?”) replica “Ma che ca**o stai a dì?“. Il secondo cammeo è interpretato Alberto Di Stasio alias Sergio Vannucci, direttore di produzione taccagno ma dalle mille risorse della serie e del film ‘Boris‘, che dell’inglese maccheronico renziano “nun c’ha capito un ca**o“.

Nel filmato si susseguono altri divertenti interventi di politici e personaggi famosi cari ad Highlander Dj come il sindaco di Messina, Cateno De Luca, Beppe Grillo, Luca Zingaretti, Maurizio Costanzo, Lino Banfi in compagnia del presidente russo Vladimir Putin, oltre che di un ‘budin’, Fedez in compagnia di Chiara Ferragni e Frank Matano.

L’ex segretario del Pd non è l’unico in questo filmato a dimostrare la propria preparazione nella corretta pronuncia britannica. A dar prova che gli italiani, in primis la classe politica dirigente attuale, sanno parlare inglese correttamente ci pensano Matteo Renzi e Giuseppe Conte, la cui pronuncia ‘accademica’ non sfigura rispetto a quella dell’esimio collega.

Il dubbio, come insinuato in un passaggio da Maurizio Costanzo, è che Renzi, così come i suoi colleghi politici, per arrivare ad un livello di preparazione così avanzata sia dovuto ricorrere ad un qualche tipo di trucco: infatti la domanda che il giornalista più amato di Mediaset pone è quanto mai illuminante “hai fumato uno spinello?“. Chiude il video il presidente della Campania Vincenzo De Luca che con serena imperturbabilità mette fine al video.