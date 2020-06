Matteo Salvini “Le zone rosse erano di competenza del governo”

ROMA. “Il premier ascoltato dalla Procura? Non commento con parole mie, ma con quelle del Pm di Bergamo: ‘Spettava al governo creare le zone rosse, la Regione Lombardia non aveva alcuna responsabilità'”. Cosi il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Bagheria sull’inchiesta in corso.

“Se cambiano, modificano o cancellano i decreti sicurezza lo fanno per una questione ideologica: non penso che lo faranno perché litigano su ogni cosa, ma noi saremo pronti a raccogliere migliaia di firme per fermarli”, ha poi aggiunto commentando la notizia secondo la quale il ministro della Cultura e capo delegazione al governo del Pd Dario Franceschini avrebbe chiesto al Consiglio dei Ministri di apportare a breve le modifiche ai decreti sicurezza identificati con il nome dell’ex ministro dell’Interno.