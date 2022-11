Maxi blitz della Polizia contro lo streaming illegale: sequestri in 22 città

Dalle prime ore dell’alba di questa mattina è in corso una maxi operazione della Polizia, disposta dalla Procura di Catania, volta al contrasto dello streaming illegale a livello nazionale. In tutta Italia gli agenti dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica della Polizia Postal stanno eseguendo numerose perquisizioni e sequestri nei confronti di persone appartenenti ad una associazione per delinquere specializzata nella pirateria audiovisiva.

L’operazione ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale: l’organizzazione era riuscita ad acquisire oltre 900mila utenti con profitti mensili per milioni di euro.

In totale sono 22 le città nelle quali sono avvenute le perquisizioni: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L’Aquila e Taranto.