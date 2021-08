Melone, frutto versatile per ricette sfiziose

Durante la stagione più calda dell’anno viene voglia di mangiare cibi leggeri, che possano dare energia senza appesantire: uno di questi è il melone. Grazie all’elevata presenza di acqua al suo interno, il 90%, è rinfrescante, dissetante e diuretico: perfetto, quindi, per le giornate afose.

Questo frutto è ricco di sali minerali come potassio, calcio e fosforo. Sono inoltre presenti le vitamine, in particolare la A e la B, che combattono la spossatezza tipica dell’estate. Il melone contiene, in più, un’elevata concentrazione di sostanze antinfiammatorie che aiutano a prevenire alcune forme tumorali, come quelle al pancreas, colon e prostata.

In cucina è un alimento molto versatile che si presta per la creazione di ricette fresche e sfiziose, sia dolci che salate: ideale da abbinare non solo con formaggi, ma anche con salumi o pesci affumicati. Per questo lo si può trovare nei piatti di entrata, nei primi o secondi.

Abbiamo selezionato alcune idee per portare a tavola antipasti originali, gustosi e nutrienti.

Melone e prosciutto (Pexels)

Ricette con il melone: antipasti

Fichi melone e prosciutto – Si tratta di una delle ricette più conosciute e facili da realizzare con questo tipo di frutto. Basta infatti tagliarlo a fette, su cui poi arrotolare il prosciutto crudo. Per aumentare il gusto e dare un tocco di colore al piatto, si possono aggiungere dei fichi verdi divisi in quattro parti.

Barchette di melone e gamberi – Un altro antipasto gustoso e semplice da preparare è quello a base di pesce. Per questo piatto bisognerà far scottare in pentola circa 300 gr di gamberi per alcuni minuti. Una volta pronti, basterà unire il melone a dadini, erba cipollina e avocado insieme. Condire con limone, olio, sale e pepe et voilà: il pasto è servito.

Melone con fichi, prosciutto e feta (Instagram)

Involtini di pesce spada, melone e cetriolo – Se si hanno ospiti a cena e si vogliono realizzare dei piatti dal look particolare, allora questa idea culinaria è perfetta. Si tratta infatti di tagliare a bastoncini molto sottili il frutto estivo e il cetriolo. Raggruppare poi gli stessi con il carpaccio di pesce spada e condire con limone e spezie varie.

Melone feta e menta – Anche questo piatto è ideale per coloro che sono in cerca di una creazione in cucina semplice, veloce e d’effetto allo stesso tempo. Bisognerà dunque tagliare il melone e la feta a cubetti, dopo di che inserirli in uno spiedino, alternando il frutto estivo, il formaggio e le foglie di menta.