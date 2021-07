Meloni a Torino “non ho paura di nulla” e parla di Covid, immigrati e calcio

Torino. Prima ha incontrato i lavoratori Embraco, poi davanti ad una platea gremita ed osannante ha presentato il suo libro “Io sono Giorgia”. Questo il giovedì torinese dell’on. Meloni, durante il quale ha commentato le pagine più significative del suo diario con le tappe fondamentali della sua vita e con le sue profonde convinzioni sui grandi temi dell’attualità italiana e internazionale.

Dopo la consueta raffica di domande dei giornalisti in un’affollata conferenza stampa, Giorgia Meloni ha “sedotto” il pubblico con risposte precise, dirette e a volte sarcastiche alla serie di domande poste dal giornalista Gian Marco Chiocci, direttore di Adnkronos. Questi i maggiori argomenti trattati con l’on. Meloni

Cosa bisogna fare per affrontare il Covid in caso di una nuova ondata, che non è da escludere visti i segnali non incoraggianti che arrivano?

“Si deve cambiare paradigma – risponde la leader di Fratelli d’ Italia – Qualsiasi cosa dovesse succedere non si può più chiudere il Paese. Le scelte non devono più discendere dal Comitato Scientifico. L’unica cosa da fare, e l’ho detto a Draghi, è approntare protocolli per le diverse attività, soprattutto per i trasporti, visto che è l’unico ambito per il quale lo scorso anno non si sono studiate misure che evitassero assembramento. Assolutamente niente più Dad per gli studenti. I nostri ragazzi sono le grandi vittime del Covid, perché porteranno il peso del debito pubblico e le conseguenze delle limitazioni subite in un’età difficile”.

Il suo partito sta crescendo rapidamente nei sondaggi, come valuta questo exploit?

“Quello del Fratelli d’Italia non è un fuoco di paglia e su questo voglio “tranquillizzare” avversari ed alleati – afferma con una punta d’ironia la Meloni – Intanto vorrei ricordare che i fatti dicono che la nostra è una crescita progressiva, dove essere stati a lungo tra il 3,5 e il 5%, che è la soglia di sopravvivenza politica. Io sono convinta che gli italiani esprimano attenzione verso di noi perché abbiamo coerenza, confermata dalla nostra decisione di rimanere, come unica forza, all’opposizione. Molti prefiguravano che il rimanere fuori dal ‘governissimo’ ci avrebbe fatto sparire. Non mi pare sia cosi, anche se io resto con i piedi per terra in quanto ciò che conta non sono i sondaggi, ma i voti che otterremo quando si andrà a votare”.

Giorgia Meloni presenta il libro “Io sono Giorgia” a Torino (foto Marta Graziano)

Il libro “Io sono Giorgia” narra la sua vita in tutti gli aspetti e le situazioni, ma in poche parole, ci dica lei chi è davvero la Meloni e perchè è diventata l’incubo della sinistra?

Dopo essersi aperta in un largo sorriso dice. “Beh ci provo a dirvi quella che sono e che ho deciso di raccontare in questo mio diario, che molti mi avevano sconsigliato di scrivere, anche perché come sapete ho una vita piuttosto piena. Confesso con orgoglio che l’ho scritto io, smentendo la sinistra che etichetta noi di destra come ignoranti e rozzi. Ormai penso sia chiaro a tutti che non ho timore di nulla, ma sono anche una persona rispettosa, che non insulta nessuno, anche perché la ritengo una forma di debolezza e di mancanza di argomenti; semmai rilevo e sottolineo incompetenze. Avverto odio e razzismo culturale nei miei confronti da parte di professori universitari, presunti intellettuali di sinistra, ma io non ricambio questo sentimento verso nessuno, meno che mia verso gli immigrati. Non c’è mai stata una parola mia verso di loro; ho sempre detto che si fanno scendere e dopo si affonda la barca, per evitare che compia altri viaggi. È la sinistra che li strumentalizza, dicendo che servono all’Italia perché fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare; non sono i lavori che non voglio fare, sono le condizioni che si applicano che non sono accettabili né per gli italiani né per gli stranieri. Quindi per alla sinistra va bene che vengano sfruttati per la raccolta di verdura e frutta“.

L’intervista si conclude sul tema di massimo interesse per gli italiani: il calcio e la finalissima di domenica con l’Inghilterra. Questi campionati europei hanno avuto anche una tematica sociale come l’inginocchiarsi dei calciatori all’inizio della partita. Lei ha eccepito, ci spieghi meglio?

“La genuflessione è un atto che ha un valore importantissimo. Io mi inginocchio solo davanti al Padre Eterno – conclude l’on Giorgia Meloni – Quello fatto nel calcio lo trovo un gesto inopportuno e mi dispiace che molti l’abbiamo fatto solo come atto di conformismo. Comunque adesso penso che non sia il momento delle polemiche, tifiamo per la nostra squadra, che sta entusiasmando il Paese e incrociamo le dita”. Ovviamente l’on Meloni non può dire “Forza Italia” (anche se vedrebbe bene Silvio Berlusconi presidente della Repubblica) perché pur nel centrodestra ogni forza politica per lei deve rimanere autonoma per avere la propria identità“.