Meloni sul G20: “Un successo e Italia protagonista del vertice”

Le polemiche sulle navi Ong e sulla gestione dei migranti, che hanno creato un caso diplomatico tra Italia e Francia dopo dell’approdo al porto di Tolone della Ocean Vikings con a bordo 243 migranti, non ha scalfito in alcun modo il ruolo del Belpaese al G20. Questo il pensiero convinto di Giorgia Meloni, che ha sottolineato come l’Italia sia stata senza ombra di dubbio “protagonista” del vertice che a Bali ha raggruppato i leader (escluso per ovvie ragioni Vladimir Putin) dei 20 paesi che rappresentano oltre l’80% del Pil mondiale.

La presidente del Consiglio ha evidenziato come alla vigilia del summit fosse grande la curiosità nei confronti dell’Italia, anche per il fatto di essere rappresentato da un capo di governo donna in una nazione spesso accusata di avere poche donne nelle posizioni di comando, comprese quelle che riguardano l’universo politico.

La leader di Fratelli d’Italia ha sottolineato inoltre la centralità dell’Italia grazie alla presenza di un “governo solido, stabile e con una lunga proiezione“, circostanza che lo rende un Paese cui è molto importante relazionarsi.

“Molti ipotizzavano un fallimento del G20, ma sono stati smentiti”

Mentre da un punto di vista oggettivo la premier italiana ha ricordato come il G20 si svolgesse in una situazione complessa, a causa del conflitto in Ucraina e le conseguenti ripercussioni economiche a livello globale, e che secondo molti osservatori c’era la possibilità che si trasformasse in un colossale fallimento.

“Invece mi pare che si possa dire che è stato un successo” ha affermato con grande soddisfazione Meloni, aggiungendo che il G20 di Bali ha segnato un reale riavvicinamento tra l’Occidente e il resto del mondo. Motivo per il quale la presidente del Consiglio, in rappresentanza dell’Italia, si è concentrata sui confronti bilaterali con nazioni con le quali c’è minore capacità di incontrarsi.

Giorgia Meloni e Joe Biden

Colloquio proficuo e cordiale tra Giorgia Meloni e Joe Biden al G20

Parlando del colloquio con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha definito “lungo e molto cordiale Meloni ha rivelato che “ci siamo ripromessi di rivederci molto presto“. Ha poi specificato l’intenzione dell’inquilino della Casa Bianca di rafforzare i rapporti con l’Italia e la disponibilità ad aumentare la fornitura di gas verso l’Ue, così come sono aperti a trovare eventuali soluzioni per calmierare i prezzi nella stessa Unione europea.

Oltre agli ottimi rapporti con gli Usa la premier ha parlato dell’incontro con il primo ministro australiano “di origini italiane e molto orgoglioso delle sue origini” che ha espresso la massima disponibilità per rafforzare la collaborazione tra i due paesi . Inoltre si è impegnato per “la crescita di un rapporto in un economia dinamica e complementare alla nostra“.

La premier italiana sul missile esploso in Polonia: “La responsabilità è della Russia”

“L’ipotesi che sulla Polonia sia caduto un missile dell’antiaerea ucraina non cambia la sostanza: la responsabilità di quello che è accaduto è della Russia, che sta sistematicamente distruggendo le infrastrutture“. Questo il parere di Giorgia Meloni in merito a quanto accaduto ieri sera in un villaggio polacco al confine con l’Ucraina. Secondo la presidente del Consiglio la Russia non può non farsi carico della responsabilità di questa tragedia in quanto sa che bombardando al confine i missili potrebbero cadere sul suolo polacco.

“Insieme agli alleati abbiamo condannato l’aggressione russa e offerto pieno sostegno a Kiev. – ribadisce Meloni, che poi ha aggiunto – Sulla vicenda dell’Ucraina non si può prescindere dalla volontà della nazione aggredita, speriamo di trovare un accordo con Zelensky” affinché Mosca fermi “i criminali bombardamenti sui civili” e che consenta di “uscire dal conflitto nel minor tempo possibile“.