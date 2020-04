“Mes non legato a condizionalità specifiche per Paese” afferma Centeno

BRUXELLES. Contrariamente alla vecchia linea di credito, quella attuale del Mes “non è legata a condizionalità specifiche per Paese” e “non c’è stigma, non c’è troika”: lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno in audizione alla commissione econ del Parlamento Ue. “Una volta che avremo il mandato dei leader, cercheremo di renderla operativa entro due settimane. Il solo requisito è sostenere spese dirette e indirette per sanità, cura e prevenzione”, una definizione “ampia a sufficienza” perché i Paesi possano coprire fino al 2% del Pil disponibile dalla linea di credito.

“La differenza di capacità dei governi nazionali è diventata presto evidente. Lo stimolo fiscale immediato in Germania è stato sette volte più ampio di quello italiano, nonostante la crisi abbia colpito più duramente quest’ultima”: lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno in audizione alla commissione econ del Parlamento Ue. Le risposte nazionali finora sono state “limitate e irregolari” e “se ci fermiamo qui non sarà un approccio ‘whatever it takes’ ma un approccio ‘whatever you can'”, cioè ‘quello che puoi’.

Norbert Ciuccariello