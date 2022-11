Milano, 14enne in bici muore investito da un tram

Un tragico evento ha colpito la città di Milano: un ragazzo di 14 anni è morto investito da un tram. Il giovane si trovava in via Tito Livio a bordo di una bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è finito sotto il tram della linea 16 ed ha perso tragicamente la vita.

Il personale sanitario, accorso in breve tempo sul luogo dell’incidente in codice rosso su automedica e ambulanza, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne, morto sul colpo. I vigili del fuoco, accorsi sul luogo della tragedia, hanno estratto il corpo del ragazzo da sotto il tram. Mentre l’autista alla guida del mezzo che ha investito il giovane è stato trasportato in ospedale: l’uomo non avrebbe riportato alcuna ferita, ma è in evidente stato di shock per quanto accaduto.

L’incidente è avvenuto all’angolo fra via Tito Livio e via Einstein, nei pressi di un attraversamento pedonale. Sul posto la Polizia locale sta effettuando i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, pare che il ragazzino abbia attraversato i binari proprio mentre il tram stava arrivando e l’autista non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.