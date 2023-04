Militari e sanitari premiati da Mattarella per l’impegno contro la pandemia

Si è svolta a Roma, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle medaglie al “Merito della Sanità Pubblica” e ai “Benemeriti della Salute Pubblica”.

Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, ha consegnato le medaglie con le seguenti motivazioni

MEDAGLIA D’ORO “AL MERITO DELLA SANITA’ PUBBLICA”

Alla Bandiera della Marina militare per il corpo sanitario per il significativo sforzo profuso dagli operatori sanitari della Marina, che impiegati presso le strutture sanitarie e mettendo spesso a repentaglio la propria incolumità fisica, con grandissima dedizione, spirito di servizio, e deontologia professionale, hanno supportato il servizio sanitario nazionale attraverso la costituzione di ospedali da campo e garantito l’esecuzione ed elaborazione dei tamponi antigenici e molecolari a supporto della campagna vaccinale nazionale.

Alla Bandiera dell’Aeronautica militare per il servizio sanitario per la molteplicità ed incisività degli interventi eseguiti dai propri uomini e mezzi che, con encomiabile spirito di sacrificio ed incondizionato impegno, intervenivano in ambito nazionale e internazionale ed in concorso con il sistema di protezione civile e con gli organismi istituzionali preposti, direttamente presso gli ospedali e in numerose attività di supporto per il trasporto sanitario di urgenza di pazienti in pericolo di vita.

Alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri per il servizio sanitario alla sanità dell’Arma, che ha fornito il proprio qualificato supporto nel pianificare, coordinare e condurre le necessarie e complesse operazioni sanitarie sul territorio nazionale ed estero, contribuendo al mantenimento di vitali reparti ospedalieri nelle regioni particolarmente colpite dalla pandemia ed in grave carenza di medici e di personale sanitario.

Alla Bandiera della Guardia di Finanza per il determinante contributo fornito dai militari nelle operazioni di prevenzione e controllo del territorio nazionale e nel celere sdoganamento dei dispositivi sanitari e di protezione individuale, contrastando l’introduzione nel paese di prodotti illeciti e costituendo un sicuro presidio contro le esportazioni non autorizzate dei suddetti beni.

Alla Bandiera del Corpo Sanitario dell’Esercito per aver svolto un ruolo determinante in tutti i contesti, servendo da stabile e affidabile supporto del sistema sanitario nazionale, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali e schierando ospedali da campo e presidi sanitari nelle aree maggiormente colpite dalla pandemia.







Alla Confederazione nazionale Misericordie d’Italia, un esercito di oltre 100.000 volontari, che hanno seguito le necessità della popolazione, rafforzando l’assistenza agli anziani, ai disabili e alle persone in difficoltà economica; confratelli quotidianamente impegnati nel “fare”, che perpetuano i valori fondanti centrati sull’essere testimoni infaticabili della cultura della carità.

Alla Croce Rossa Italiana impegnata sin dai primi giorni dell’emergenza con le istituzioni per la prevenzione del virus, il soccorso sanitario e l’assistenza sociale e psicosociale, ha attivato servizi di pronto spesa, pronto farmaco, aiuto alimentare e consegna dei dispositivi di protezione individuale nonche’ contribuito al supporto psicologico telefonico e alla campagna vaccinale senza trascurare le attivita’ di soccorso e di assistenza sanitaria a favore di persone vulnerabili, tra cui migranti e persone senza dimora.

Ai diversi Ordini professionali di medici e infermieri che hanno svolto un lavoro intenso e preziosissimo durante la pandemia.

MEDAGLIA D’ORO “AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA”

Gen. Div. Paolo Carra. Alto Ufficiale, professionista instancabile e preparato, ha perseguito con costante sprone ed elevata visione strategica la valorizzazione delle attività svolte dai NAS; dott. Andrea Piccioli per aver coordinato il team sanitario incaricato dell’evacuazione aeromedica in alto contenimento biologico, dalla base raf di Brize Norton.







Medaglia di Bronzo al Valore Sanitario

E’ stata conferita la Medaglia di Bronzo alla Bandiera del 3° stormo dell’ Aeronautica Militare.



MEDAGLIA DI BRONZO “AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA”

sig.ra Giovanna Boffelli volontaria della Croce Rossa, sig. Claudio Filippi volontario del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, dott. Luca Rota medico chirurgo odontoiatra, volontario del corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta, che ha svolto attività medica nell’ospedale Covid presso la fiera di Milano e ha prestato senza sosta assistenza alle persone più fragili.