Le ultime novità sul Governo Draghi e sul toto ministri passano anche per i rumors circa il Ministero dello Sport, anzi sono tantissimi i gestori di palestre e gli appassionati di fitness che in queste ore, forse nella speranza che le palestre possano riaprire sotto la guida del nuovo Governo, a chiedersi chi prenderà le redini del Ministero dello Sport.

E soprattutto si chiedono se a differenza di Spadafora, ministro uscente, aspramente criticato nell’ultimo periodo, sappia qualcosa in più del mondo dello Sport, tant’é che egli stesso sul suo profilo facebook per salutare chi lo ha sostenuto nel corso del Governo Conte ha fatto presente di non sapere nulla di sport e di essersi avvicinato con interesse all’incarico offertogli. Il nome che sta destando interesse in queste ore tra i ministri che dovranno formare la squadra di Governo é quello di Gianni Petrucci, Presidente della FIP, che pare possa prendere l’incarico di Ministro dello Sport. Se il cambio della guardia passasse da Spadafora a Petrucci, dicono tutti sui social, ci sarebbe un ‘salto di qualità’ per quanto concerne il settore, in quanto le competenze di Gianni Petrucci sarebbero fuori discussione, anche per i soliti ‘leoni da tastiera’, sempre pronti a criticare a prescindere. Vediamo in dettaglio, per chi non lo conoscesse, di chi si tratta.

Petrucci al Ministero dello Sport: chi sostituirà Spadafora?

Gianni Petrucci, Presidente della FIP, potrebbe succedere a Vincenzo Spadafora che, nel suo commiato dall’incarico su facebook aveva dichiarato di essere arrivato al settore senza avere conoscenza di quel mondo, a cui si é appassionato nel tempo.

Petrucci invece dal canto suo é molto esperto di sport, tant’é che é stato Presidente del CONI per quattro mandati consecutivi, dal 28 gennaio 1999 al 14 gennaio 2013. Dunque una figura tra le più longeve nella dirigenza sportiva che dovrebbe dunque aver ben chiari i problemi della categoria specie in questo momento di profonda crisi economica a causa delle chiusure determinate dalle restrizioni per arginare il contagio del Virus.

A dare la notizia sul possibile incarico di Petrucci al Ministero dello Sport é stato per primo il Messaggero, che dunque risulta una fonte più che attendibile.

Petrucci allo sport, le reazioni ‘a caldo’ sui social

Da quando si é diffusa la notizia di un possibile incarico per Petrucci al Ministero dello Sport sono subito piovuti commenti positivi, tanti hanno scritto ‘abbiamo bisogno di qualcuno che sappia davvero di sport‘; a cui hanno fatto seguito una serie di commenti dai contenuti analoghi’ Era ora, la nostra categoria ha bisogno, ora più che mai, di persone competenti’.

L’ex Presidente del Coni vanta dunque dalla sua il riconoscimento di quanti di sport vivono, che in questo contesto di fragilità, sperano di cuore nel nuovo Governo possa emergere una figura all’altezza della situazione, che sblocchi in primis i ristori, tampone ma pur sempre necessari, e poi che si dedichi a rilanciare il settore dello sport, da mesi penalizzato ed ormai al collasso. Insomma grande stima e speranza é stata riposta nel nome di Petrucci, non resta che attendere per comprendere se sarà davvero lui a prendere l’incarico.