Moria di vongole, grave danno per Cesenatico e l’Alto Adriatico

Nel comparto ittico di Cesenatico, in Emilia Romagna, si sta verificando una notevole moria di vongole. A lanciare l’allarme, con forte preoccupazione, sono gli operatori del settore di Ravenna, che si sono messi in contatto con il servizio ittico della Regione per segnalare il grave problema che interessa la zona tra Cervia e Cesenatico, in particolare le aree di Zadina e Tagliata di Cervia, e chiedere aiuto alle istituzioni.

Mentre non si registrano criticità nella Sacca di Goro, la situazione è problematica anche nei pressi di Porto Garibaldi, e in particolare nelle dighe foraniche e nelle concessioni dei canali. Il problema della raccolta dei molluschi a Cesenatico si somma ai pochi giorni di pesca a disposizione dei pescatori a causa della scarsità di materia prima. Situazione che si manifesta già da tempo e che sta mettendo a rischio un’attività economica vitale per molte famiglie.

Perché si verifica questo fenomeno?

La risposta la fornisce Arpaes, attraverso la struttura oceanografica Daphne “La moria delle vongole è la conseguenza di eventi eutrofici – mancanza di ossigeno sul fondali – che si verificano periodicamente lungo la costa emiliano-romagnola. Nell’area di mare analizzata sono state infatti rilevate zone circoscritte con concentrazioni di ossigeno molto basse, tendenti all’ipossia-anossia, un fenomeno che crea condizioni non idonee alla vita degli organismi e causato da condizioni di mare calmo, acque con localizzate fioriture micro algali e dalle alte temperature (26°).

L’assessore Mammi: “Occorre intervenire in fretta”

Ieri l’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi, assieme al sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, hanno deciso di convocare a breve un incontro con le rappresentanze dei pescatori interessati, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise.

“La moria delle vongole è un problema grave, con ricadute molto serie per l’intero comparto e su cui è necessario intervenire in fretta – commenta l’assessore Alessio Mammi -. Per dare una mano ai pescatori, che sono impossibilitati a effettuare la raccolta delle vongole, chiederemo quindi l’attivazione del fondo di solidarietà nazionale. Si tratta di una proposta necessaria, non risolutiva, ma che può certamente aiutare. Studieremo insieme quali azioni e interventi regionali potranno risultare utili al comparto”.

Oltre all’incontro concordato tra l’assessore Mammi e il sindaco Gozzoli, è stata anche convocata la consulta ittica regionale per il prossimo 8 ottobre, durante la quale la moria delle vongole e la difficoltà di pesca dei bivalvi nel comparto di Ravenna saranno tra i temi trattati.