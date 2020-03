Morti per il Coronavirus due dipendenti di Poste Italiane nel bergamasco

È il caso di affermare che in questo periodo di emergenza Cororavirus ci sono alcune categorie di lavoratori che rischiano la vita tutti i giorni, sopratutto nelle zone d’Italia considerate più a rischio. È il caso di due dipendenti di Poste Italiane, morti in provincia di Bergamo a causa del contagio da Sars Cov2.

A diffondere la notizia Marisa Adobati, componente della segreteria della Slc-Cgil di Bergamo, che ha ricordato come entrambe le vittime avessero “lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l’altro in un ufficio postale di due comuni della provincia di Bergamo. Ora basta, è ora di chiudere gli uffici postali“.

Da alcune settimane la Slc-Cgil sostiene “l’inutilità di esporre al contagio i lavoratori di Poste Italiane della bergamasca, ed ovviamente non solo del nostro territorio, e ci viene ripetuto in maniera assillante che Poste deve garantire i servizi essenziali“.

Ufficio postale in periodo di Coronavirus (Twitter)

L’appello lanciato da sindacato vuole fare leva sulle responsabilità delle Istituzioni, che considerano necessari alcuni servizi di cui si potrebbe fare tranquillamente a meno, e sopratutto sul senso civico dei cittadini che spesso con la scusa di recarsi in posta colgono l’occasione per andare a spasso senza un valido motivo: “Il recapito di un bollettino o la marea di avvisi di mancata consegna delle raccomandate – prosegue il sindacato – non crediamo siano da considerarsi espletamento di servizi essenziali. Molte scadenze fiscali ed invii di notifica sono stati, tra l’altro, sospesi per decreto. Il punto è che, ormai, ‘andare in Posta‘ per molti è diventato il pretesto per fare una ‘giustificata‘ passeggiata in paese“.

Norbert Ciuccariello