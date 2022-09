Mosca sospende l’invio di nuove truppe in Ucraina

A 202 giorni dall’inizio della guerra il comando militare della Federazione russa ha sospeso l’invio di nuove e già formate unità nel territorio dell’Ucraina. Lo ha annunciato su Facebook lo Stato maggiore di Kiev, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Guardian.

Inoltre lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina, nel consueto bollettino giornaliero, fa sapere di aver lanciato nelle ultime 24 ore nove attacchi contro le forze russe, mentre quest’ultime ne hanno lanciati 38. In particolare, i russi hanno lanciato due attacchi missilistici, 25 attacchi aerei e 11 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo (MLRS) contro obiettivi militari e civili nel territorio ucraino.

Altre 5 vittime civili e 10 feriti nel Donetsk

Cinque civili sono morti e altri 10 sono rimasti feriti ieri nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, a causa dei bombardamenti russi: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko.. “Il 12 settembre, i russi hanno ucciso cinque civili nella regione di Donetsk: tre a Vuhledar, uno a Heorhiyivka e uno a Slovyansk. Altre dieci persone sono rimaste ferite“, ha scritto Kyrylenko.

Sono 383 i bambini morti da inizio conflitto

È aumentato ad almeno 749, nelle ultime 24 ore, il numero dei bambini feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, mentre il bilancio di quelli morti è rimasto invariato a 383: lo ha reso noto oggi su Telegram l’ufficio del Procuratore generale di Kiev, secondo quanto riporta Ukrinform.

La regione di Kharkiv rimane ancora senza corrente elettrica

Manca ancora la corrente elettrica nella regione di Kharkiv a causa del guasto della linea di alimentazione di riserva. Lo ha confermato il vice capo dell’ufficio del presidente ucraino, Kyrylo Tymoshenko, su Telegram. “Siamo appena stati informati che Kharkiv e la regione sono senza elettricità. La linea di riserva che riforniva la popolazione è fallita. Ora tutte le forze sono dirette a eliminare il problema. Vi informerò sui risultati in seguito“, ha detto. Tymoshenko ha spiegato che questa situazione è il risultato degli “insidiosi bombardamenti” di ieri da parte delle forze russe.

Situazione diametralmente opposta nella centrale nucleare di Zaporozhye dove è stata ripristinata la seconda linea elettrica di riserva per l’alimentazione. È quanto dichiarato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). “È stata ripristinata una seconda linea elettrica di riserva per la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, consentendo all’operatore di mantenere una linea di riserva mentre l’altra fornisce all’impianto l’elettricità esterna di cui ha bisogno per il raffreddamento del reattore e altre funzioni di sicurezza essenziali durante l’arresto“, ha dichiarato l’agenzia in un comunicato sul suo sito web, secondo quanto riporta Tass.

Zelensky attacca la Russia: “Gli attacchi alle infrastrutture civili palese segno di disperazione”

“Non possono fare nulla ai nostri eroi sul campo di battaglia ed è per questo che la Russia dirige i suoi vili attacchi contro le infrastrutture civili. È un segno di disperazione“. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo consueto video serale, attacca i russi dopo i successi della controffensiva ucraina.

Anche rispetto alle infrastrutture energetiche, per il presidente ucraino “la Russia sta cercando di impedirci di dirigere le capacità dell’Ucraina di stabilizzare la situazione in Europa. Le nostre esportazioni di elettricità sono ciò di cui la Russia ha molta paura in questo momento. Perché possiamo rompere i piani russi di svuotare le tasche degli europei questo inverno a causa dei prezzi pazzi dell’energia“.