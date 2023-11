Mostruoso Djokovic conquista l’Atp di Torino contro un grande Sinner

Djokovic gioca una partita perfetta e si aggiudica l’Atp 2023. La finale al Pala Alpitour di Torino è stata vinta dal campione serbo con una partita perfetta, che non ha permesso a Sinner di esprimere il suio tennis. Il giovane campione italiano le ha provate tutte, ma alla fine ha dovuto arrendersi in due set con un doppio 6-3. Djokovic, che si è aggiudicato per la settima volta il torneo dei maestri, si è confermato un fenomeno, ma Sinner è certamente un campione vero, che non esce ridimensionato da questa finale persa.

Sinner perde ma non è sconfitto

Nel primo set l’equilibruio si è spezzato al terzo game, quando Djokovic ha breccato Sinner. Poi il set è andato via facile per il serbo, che ha mantenuto agevolmente tutti suoi turni di battura, per chiudere 6-3 al primo tentativo.

Nel secondo set si attendeva la reazione di Jannik Sinner. Ha provato a variare il suo gioco, ma ha perso il servizio già nel primo game. Il tennista italiano con carattere salva un altro break nel terzo gioco e fa di tutto per restare aggrapato all’incontro, nella speranza che l’avversario potesse scendere di livello e concedere una chanche. Il pubblico, tutto dalla sua parte, lo incoraggia e lo sostiene in modo commovente.

Nel sesto gioco Sinner ha la possibilità di riportare in equilibrio il set, ma spreca due possibili opportunità con risposte fuori misura. Sono la conferma di una serata non troppo brillante e di essere in riserva con le energie. Putroppo questa, insieme alla tensione, è stata la prima causa della sconfitta.

Jannik Sinner esce sconfitto, ma non perdente, anzi merita solo applausi per lo straordinario torneo disputato. Tra l’altro avrà la possibilità di avere una rivincita tra una settimana nella finale della Coppa Davis, dove difenderà i colori dell’Italia insieme a Musetti, Sonego e Arnaldi.

Alla cerimonia di consegna del trofeo, vi sono stati applausi per entrambi i finalisti, anche se il serbo ha polemizzato con il pubblico torinese.