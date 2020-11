MotoGP, Marc Marquez ancora dolorante: rientro alle gare rinviato

Dalla Spagna ci giungono notizie poco rassicuranti per il pilota Honda Marc Marquez: il campione del mondo spagnolo non tornerà in pista in una delle ultime tre tappe del Mondiale 2020. La sua stagione è dunque finita.

Per Marquez il rientro è rinviato al 2021 e non si esclude una terza operazione. Lo spagnolo infatti, secondo quanto trapela, avvertirebbe ancora dolore e fastidio al braccio destro al quale, inoltre, non avrebbe ancora recuperato la totale sensibilità.

Marc Maquez in sella alla Honda (Twitter)

Dunque l’errore commesso a Jerez-2 non sarà replicato. In quella occasione, ad appena pochi giorni dall’operazione per la riduzione della frattura all’omero, l’otto volte campione del Mondo decise di tornare in sella in tempi record e dopo aver provato in FP3 e Q1 diede forfait per la gara. Qualche giorno dopo la Honda diede la notizia di una nuova operazione per il classe ’93 al quale il troppo stresso post operatorio causò la rottura della placca che gli era stata inserita per ridurre la frattura.