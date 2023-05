Napoli rimanda festa scudetto, fermato dalla Salernitana

Cocente delusione e festa scudetto rimandata per il Napoli. La grande attesa e la conseguente coloratissima festa che il pubblico partenopeo aveva preparato è stata vanificata dalla mancata vittoria contro una coriacea Salernitana. E’ stata una partita che gli azzurri hanno dominato, ma non hanno saputo chiudere dopo il faticoso e meritato vantaggio ottenuto all’ora di gioco con Olivera.

Nei minuti finali la scarsa precisione e una forte tensione hanno impedito agli uomini di Spalletti di raddoppiare; cosi a 5 minuti dal termine una Salernitana, mai doma e coraggiosa, è riuscita a raggiungere il pareggio con il bomber Dia e a soffocare in gola l’urlo di gioia del pubblico napoletano.

A nulla sono valsi i tentativi finali per raggiungere il successo e così, con il pareggio per uno a uno di oggi, il Napoli si vede costretto a rimandare la festa scudetto. Il tricolore è ormai conquistato, ma all’aritmetica manca ancora un punto che potrà essere ottenuto giovedì nella partita contro l’Udinese.

Certo sotto il Vesuvio la delusione in queste ore è forte e palpabile; c’è il rammarico per quel che poteva essere e non è stato. Ma gli uomini di mister Spalletti meritano comunque un grande applauso per il campionato che hanno condotto sempre in testa e per lunghi tratti hanno nettamente dominato.