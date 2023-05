Napoli vince lo scudetto: festa rovinata da 1 morto e feriti

Il Napoli si aggiudica lo scudetto 2022-2023. E’ il terzo della sua storia, che arriva dopo 33 anni dall’ultimo successo tricolore, che fu conquistato soprattutto grazie al genio calcistico di Maradona. Quello conquistato ieri con il pareggio (1-1) di Udine è un successo di squadra e quindi ha un sapore diverso perchè frutto di un collettivo, che può replicare ancora nei prossimi anni. Infatti il presidente Aurelio De Laurentis ha assicurato che i pezzi pregiati della squadra saranno tutti confermati, a partire dal mister Luciano Spalletti, che ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria dello scudetto, che seraficamente dichiara “Sono venuto qui solo per vincere il tricolore”.

Un’onda di bandiere azzurre

Al termine della partita di Udine che ha consegnato ufficialmente lo scudetto al Napoli, grazie all’enorme vantaggio in classifica sulla Lazio, prima inseguitrice, è scattata la festa dei tifosi. Cori, inni, caroselli per le strade soprattutto a Napoli, ma non solo; infatti tifosi napoletani ce ne sono a tutte le latitudini e la “napoletanità” rimane viva anche quando si allontanano dalla loro città. Lo scudetto del Napoli provoca simpatia presso anche altre tifoserie, che con il successo degli azzurri vedono rompersi il monopolio di Juve, Inter, Milan e quindi alla festa si sono aggregati altri appassionati di calcio, molti dei quali hanno riconosciuto i meriti degli uomini di Spalletti, che hanno messo in mostra il miglior calcio del campionato, anche se in questa fase la squadra ha perso brillantezza.

Eccessi nei festeggiameti

Unica nota negativa: purtroppo i festeggiamenti hanno provocato diversi feriti, alcuni sono in gravi condizioni soprattutto per lo scoppio di petardi e fumogeni e addirittura un morto; la vittima è un ragazzo di 26 anni, Vincenzo Costanzo, colpito da diversi proiettili e morto all’ospedale Cardarelli.