Nasce il Governo IO APRO: 26 Aprile riaprirà tutta l’Italia senza coprifuoco

Ieri sera Sulla pagina ufficiale di IOAPRO é arrivato il grande annuncio, già anticipato tra le righe da Momi, uno dei fondatori, nel corso di una sua recente intervista a Mezz’ora in più con Lucia Annunziata, é nato il Governo IO APRO, un governo pro tempore, che decadrà non appena il Governo deciderà di aprire seriamente tutte le attività attualmente sul lastrico: bar, ristoranti, palestre, piscine, fiere.

Non é più possibile attendere, sostiene Umberto Carriera, che ieri ha diffuso una lunga ed articolata diretta in cui spiega le ragioni dell’istituzione del nuovo Governo. Le date fornite in conferenza stampa da Draghi sono ‘imbarazzanti’, sostiene, 1 luglio comparto fiere, 1 giugno palestre al chiuso, ristoranti aperti a pranzo e cena solo in zona gialla e solo all’aperto. Ma ci si rende conto che il 46.6% dei bar e dei ristoranti della penisola non é dotato di spazi all’aperto e questa percentuale si impenna se si pensa ai centri storici delle città?

Il Governo é dotato del presidente e del vicepresidente del consiglio, e di vari ministri: ministro della comunicazione, Ministro dell’Economia, dell’Interno , dello Sport e vi é un responsabile legale. Il 26 il Governo IO APRO riaprirà ‘mappando’ tutte le attività che faranno parte dell’iniziativa, inoltre potranno accedere alle varie attività solo i clienti muniti di ‘pass’.

Attenzione il pass é chiaramente una provocazione al pass vaccinale di cui si sta parlando in questi giorni, si tratta di una tessera che va però davvero scaricata e che permetterà ai singoli di segnalare agli organizzatori la propria adesione, si tratta dunque di un accesso concesso solo agli ‘APERTURISTI’. I dettagli dell’iniziativa, vi riportiamo le linee guida

Ecco l’annuncio su Io Apro con i dettagli dell’iniziativa: “ Dal 26 Aprile tutta l’Italia riaprirà. Lo hanno deciso i cittadini italiani che metteranno in atto l’obbedienza costituzionale. Nasce il GOVERNO IOAPRO, un governo ombra che permetterà alle attività di riaprire e sopravvivere senza limiti di fasce e di orario. Tutte le attività commerciali potranno aderire inviando un’email con nome, partita iva, indirizzo e tipologia a:

segreteria@governoioapro.it

Queste verranno inserite in una mappa che verrà resa nota il 25 Aprile. Daremo nelle prossime ore delle semplici regole da rispettare all’interno del proprio esercizio commerciale. Le attività saranno accessibili solo agli APERTURISTI ovvero i sostenitori del governo Ioapro, scaricando il pass di accesso a questo link. Una task force di legali sarà sempre disponibile e verrà attivato un numero WhatsApp per le comunicazioni urgenti.

Nessuna categoria esclusa, perché questo sarà il vero governo del popolo dove la democrazia e la libertà regneranno sovrane nel rispetto di tutti. Per decine di migliaia di attività che riapriranno ci saranno centinaia di migliaia di cittadini pronti a sostenerle. Non è una provocazione, è sopravvivenza.

Poi l’annuncio più importante che attesta quanto questo neo nato Governo voglia fare le cose per bene e con serietà, cercando rappresentanza per il popolo che lavora in determinati settori non udito dal Governo ufficiale: “Martedì alcuni dei nostri ministri andranno a Bruxelles per comunicare all’Unione Europea la nascita del nuovo governo che ci consentirà di riprenderci la vita che da più di un anno ci hanno tolto. Mercoledì alle 18.00 invece, ci sarà a Roma la conferenza stampa di presentazione. Togliete le ragnatele, l’Italia s’è desta. Tra 8 giorni si riapre. Firmato “IL CONSIGLIO DEI MINISTRI“. Vi elenchiamo di seguito da chi sarà composto il Governo e le email a cui scrivere qualora voleste interfacciarvi con uno dei rappresentanti dello stesso.

GOVERNO IO APRO Cariche e mail private:

Presidente del Consiglio Umberto Carriera Scrivi a: presidentedelconsiglio@governoioapro.it

Vicepresidente del Consiglio Momi Tito El Hawi Scrivi a: vicepresidentedelconsiglio@governoioapro.it

Ministro della Comunicazione Yuri Naccarella Scrivi a: ministrocomunicazioni@governoioapro.it

Ministro dell’Economia Biagio Passaro Scrivi a: ministroeconomia@governoioapro.it

Ministro dell’Interno Stefano Agnesini Scrivi a: ministrointerno@governoioapro.it

Ministro dello Sport Yuri Dorian Gray Scrivi a: ministrosport@governoioapro.it

Responsabile legale Lorenzo Nannelli Scrivi a: ministrogiustizia@governoioapro.it

Poi l’invito finale: “Se hai un’attività aderisci inviando una mail a: segreteria@governoioapro.it IL 26 APRILE RIAPRIREMO TUTTO. INSIEME”.

