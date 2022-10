‘Ndrangheta, smantellata logistica del narcotraffico al porto di Gioia Tauro

Arrestate 36 persone, in 8 Regioni, e sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina per un valore di 800 milioni di euro

Trecento militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno arrestato 36 persone, di cui 34 in carcere e 2 ai domiciliari, coinvolte in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta.

I provvedimenti restrittivi, emessi dalla Sezione G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, sono stati eseguiti in 8 regioni, più precisemente nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Bari, Napoli, Roma, Terni, Vicenza, Milano e Novara, e coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri.

Ai membri dell’organizzazione criminale sono stati inoltre confiscati beni e disponibilità per un importo di oltre 7 milioni di euro, oltre all’intero patrimonio aziendale di due imprese attive nel settore dei trasporti ed utilizzate per compiere le attività illecite. Sequestrate anche oltre 4 tonnellate di cocaina, per un valore al dettaglio di circa 800 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10:30 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.