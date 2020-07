No Tav, tentativo di ripristinare le barricate e cariche della polizia

SUSA. Ancora tensioni in Val di Susa tra forze dell’ordine e No Tav. In serata un centinaio di manifestanti si sono presentati in prossimità dei mulini della Clarea in due direzioni diverse, una verso Chiomonte, ponte sul torrente Clarea, l’altra in direzione Giaglione, e hanno tentato di ripristinare le barricate rimosse questa mattina dalla polizia, che è intervenuta col lancio di lacrimogeni. I manifestanti sono poi tornati verso il campeggio di Giaglione.

In mattinata la polizia ha effettuato ‘cariche di alleggerimento’ nei confronti di un gruppo di manifestanti che si opponeva con la forza all’operazione. Tra le forze dell’ordine ci sono due feriti. Con i No Tav, una quarantina, numerosi militanti del centro sociale Askatasuna, arrivati in valle appena si è diffusa la notizia dello sgombero delle barricate.