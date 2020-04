Nomine nelle controllate pubbliche, il matrimonio delle poltrone pd-5 stelle

Finalmente il nodo tanto atteso, per alcuni maligni il puntello che reggeva il governo Conte, si è sciolto. Ed è stato un felice matrimonio di poltrone tra Pd e MoVimento 5 stelle che come da previsione hanno fatto man bassa. Cambiano i presidenti ma non gli amministratori delegati delle principali controllate pubbliche.

Secondo le liste ufficiali depositate dal ministero dell’Economia in vista delle assemblee delle società, Claudio Descalzi viene confermato alla guida dell’Eni affiancato da un nuovo presidente, Luigi Calvosa; Francesco Starace è di nuovo alla guida di Enel, accompagnato da Michele Crisostomo, e Francesco Profumo è anche lui confermato a.d. di Leonardo, con presidente Luciano Carta. Per Poste non c’è invece alcun cambiamento: Matteo Del Fante resta amministratore delegato e Maria Bianca Farina presidente.



Le liste ricalcano l’accordo politico raggiunto la scorsa settimana tra Pd e Movimento 5 Stelle, nonostante l’opposizione di una parte dei pentastellati capitanati da Alessandro Di Battista.