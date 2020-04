Nuoto, Pellegrini: “In questo periodo mi spiace sentir parlare solo di calcio”

È una Federica Pellegrini agguerrita quella intervistata oggi ai microfoni della trasmissione radiofonica “Tutti convocati“, su Radio24, che è intervenuta sull’importante tema della ripartenza dello sport professionistico dopo il lockdown: “Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, il calcio porta soldi e mercato, ma esistono anche tutti gli altri sport.”

Parole che sottolineano come la nuotatrice azzurra sia molto amareggiata che l’interesse esclusivo da parte di opinione pubblica, giornali e telegiornali italiani sia focalizzata solo ed esclusivamente su una disciplina sportiva: il calcio. ” È logico, il calcio muove tanti soldi – ha aggiunto – ma mi sarebbe piaciuto sentir parlare anche degli altri movimenti“

Federica Pellegrini

Mentre sul tema della ripartenza delle attività economiche del Paese ha affermato: “Quando ricominceranno a riaprire determinate attività penso che lo sport debba essere tra le prime, almeno per gli atleti di interesse nazionale, perché stiamo perdendo tanto (in condizione fisica). È vero che lo sport è secondario rispetto alla salute pubblica, ma non dev’essere secondario rispetto a qualcos’altro.” In quest’ultima affermazione il riferimento, non troppo velato, torna nuovamente al mondo del pallone.

Federica ha confermato che il suo pensiero è focalizzato a Tokyo 2021: “Ad agosto compirò 32 anni. Il sogno è rincorrere la quinta Olimpiade. Ci proverò, ma molto dipenderà dal mio fisico perché questa età non si approcciano più agli allenamenti come si faceva a 20 anni. Tutto può cambiare in poco tempo. Spero che vada tutto bene, incrociamo le dita. Per adesso sono a bordo.“

Carlo Saccomando