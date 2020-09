Oggi, 29 settembre, è la 1° Giornata Internazionale della Consapevolezza della Perdita e dello Spreco Alimentare

Il 29 settembre si celebra la prima Giornata Internazionale della Consapevolezza della Perdita e dello Spreco Alimentare, organizzata dalla FAO e indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Onu). L’obiettivo della giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle perdite e gli sprechi alimentari, tematica diventata fondamentale per un mondo che, da una parte, vede aumentare il numero di persone che necessitano di cibo e dall’altra ogni giorno assiste allo spreco di tonnellate di alimenti commestibili.

I numeri parlano chiaro, secondo fonti FAO a livello globale, circa il 14% del cibo prodotto viene perso tra la raccolta e la vendita al dettaglio e il 38% del consumo totale di energia nel sistema alimentare globale viene utilizzato per produrre cibo che viene perso o sprecato.

Coldiretti: 1 italiano su 3, quando va fuori a cena, si porta la “doggy bag”

Coldiretti ha colto questa occasione speciale per ricordare come durante il Covid più di 1 italiano su 3 (34%) quando esce dal ristorante si porti sempre, spesso o almeno qualche volta a casa gli avanzi con la cosiddetta “doggy bag”, il contenitore per portare via il cibo non consumato ed evitare così che venga buttato. Secondo l’associazione a spingere i cittadini a superare l’imbarazzo e chiedere di portare via quanto rimasto sul piatto è anche il fatto che quest’anno l’emergenza pandemia ha ridotto di molto le uscite al ristorante.

Dall’analisi Coldiretti/Ixè si evidenzia però che il 18% lo fa solo raramente mentre il 14% degli italiani ritiene che sia da maleducati, da poveracci e volgare o si vergogna comunque a richiederla. Infine c’è anche un 21% degli italiani non lascia alcun avanzo quando va a mangiare fuori mentre il resto non li chiede perché non sa che farsene.

Cuki lancia il vademecum “Sette Missioni”

In occasione della prima Giornata Internazionale della Consapevolezza della Perdita e dello Spreco Alimentare Cuki, nell’ambito di Cuki Save The Food, progetto nato nel 2011 in collaborazione con Banco Alimentare per contrastare lo spreco alimentare (sono circa 17 milioni le porzioni di cibo recuperate e ridistribuite ai bisognosi), lancia il vademecum denominato “Sette Missioni”: consigli pratici, semplici regole, buone abitudini, per evitare lo spreco e risparmiare.