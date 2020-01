Oscar 2020, annunciate le nomination: “Joker” il film con più cadnidature

Sono state annunciate ufficialmente le nomination per la 92ª edizione dei premi Oscar, che avrà luogo il 9 febbraio 2020 al Dolby Theatre di Los Angeles. In rilievo, come da copione, i nove film che concorreranno alla statuetta più ambita, ovvero quella per il miglior film: in lizza il fresco vincitore di due Golden Globe (quello per miglior film drammatico e per il miglior regista) “1917” di Sam Mendes, “C’era una volta… a Hollywood” di Quentin Tarantino, “The Irishman” di Martin Scorsese, “Jojo Rabbit” di Taika Waititi, “Joker” di Todd Phillips, “Le Mans ’66 – La grande sfida (Ford Vs Ferrari)” di James Mangold, “Piccole donne” di Greta Gerwig, “Storia di un matrimonio” di Noah Baumbach e “Parasite“, unico film straniero del gruppo, diretto dal regista sudcoreano Bong Joon-ho.

I film con più nomination e le candidature alla miglior regia

La pellicola a ricevere più nomination in questa edizione è stata “Joker” con ben 11 candidature, seguono in seconda posizione a pari merito “C’era una volta a Hollywood“, “The Irishman” e “1917” con 10. Per quanto riguarda le candidature alla miglior regia sono identiche a quelle dei Golden Globe 2020 ovvero “1917“, “C’era una volta… a Hollywood“, “The Irishman” “Joker” e “Parasite“.

I candidati come miglior attore e migliore attrice protagonista

Per la vittoria della statuetta al miglior attore protagonista se la vedranno Antonio Banderas (Dolor y Gloria – Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (C’era una volta a Hollywood – Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Storia di un matrimonio – Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) e Jonathan Pryce (I due Papi – The Two Popes); mentre per la statuetta come migliore attrice protagoniste la cinquina è composta da Migliore attrice protagonista da Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio – Marriage Story), Saoirse Ronan (Piccole Donne – Little Women), Charlize Theron (Bombshell) e Renee Zellweger (Judy).

Guerra tra “Titani” nelle categorie migliori attrici e attori non protagonisti

Nella categoria delle migliori attrici non protagoniste sono state selezionate nella cinquina finale Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern, (Storia di un matrimonio – Marriage Story), Florence Pugh (Little Women), Margot Robbie (Bombshell) e dulcis in fundo Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), alla doppia nomination come migliore attrice protagonista e non.

Mentre nella corrispondente categoria al maschile si verificherà una vera e propria guerra tra “Titani” del cinema, attori che da molti anni rappresentano un punto di riferimento per l’intero movimento cinematografico statunitense e internazionale: Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (I due Papi), Joe Pesci (The Irishman), Al Pacino (The Irishman) e Brad Pitt (C’era una volta a Hollywood). Nella categoria uomini sarà difficilissimo per i giudici scegliere il vincitore, sia per l’interpretazione magistrale da parte di tutti gli attori candidati e sia per il curriculum di ognuno. Tutti i cinque candidati hanno conquistato almeno una statuetta in carriera, Tom Hanks addirittura due, ma l’unico a non riceverlo il qualità di attore è stato Brad Pitt: nel 2014 ha conquistato nel ruolo di produttore la statuetta come miglior film, per la pellicola “12 anni schiavo“.

Tutte le altre candidature

Sceneggiatura originale

“Cena con Delitto – Knives Out”

“Storia di un Matrimonio”

“1917”

“C’era una volta a.. Hollywood”

“Parasite”

Sceneggiatura non originale

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Piccole donne”

“I due Papi”

Miglior film internazionale

“Corpus Christi”

“Dolor y gloria”

“Medena zemja”

“I miserabili”

“Parasite”

Montaggio

“Le Mans ’66 – La grande sfida”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Parasite”

Fotografia

“The Irishman”

“Joker”

“The Lighthouse”

“1917”

“C’era una volta a… Hollywood”

Canzone originale

“Toy Story 4”

“Rocketman”

“Breakthrough”

“Frozen 2”

“Harriet”

Film d’animazione

“Dragon Trainer 3: il mondo nascosto”

“I lost my body”

“Klaus”

“Missing Link”

“Toy Story 4”

Scenografia

“ The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“1917”

“C’era una volta a… Hollywood”

“Parasite”

Costumi

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Piccole Donne”

“C’era una volta a… Hollywood“

Colonna sonora

Alexandre Desplat – Piccole donne

Piccole donne Hildur Guðnadóttir – Joker

– Joker Randy Newman – Storia di un matrimonio

Storia di un matrimonio Thomas Newman – 1917

1917 John Williams – Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Canzone

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Randy Newman) – Toy Story 4

– Toy Story 4 (I’m Gonna) Love Me Again (Elton John, Bernie Taupin) – Rocketman

– Rocketman I’m Standing With You (Diane Warren) – Atto di fede (Breakthrough)

– Atto di fede (Breakthrough) Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez) Frozen II – Il segreto di Arendelle (Frozen II)

Frozen II – Il segreto di Arendelle (Frozen II) Stand Up (Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo) – Harriet

Sonoro

“A d Astra”

“Le Mans ’66 – La grande sfida”

“Joker”

“1917”

“C’era una volta a… Hollywood”

Montaggio audio

“Le Mans ’66 – La grande sfida”

“Joker”

“1917”

“C’era una volta a… Hollywood”

“Star Wars: L’Ascesa di Skywalker”

Cortometraggio live action

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbors’ Window”

“Saria”

“A Sister”

Cortometraggio animato

“Dcera (Daughter)”

“Hair Love”

“Kitbull”

“Memorable”

“Sister”

Effetti speciali

Matt Aitken, Dan DeLeeuw, Russell Earl e Daniel Sudic k – Avengers: Endgame

k – Avengers: Endgame Greg Butler, Dominic Tuohy e Guillaume Rocheron – 1917

– 1917 Leandro Estebecoren a, Nelson Sepulveda-Fauser e Stephane Grabli e Pablo Helman – The Irishman

a, Nelson Sepulveda-Fauser e Stephane Grabli e Pablo Helman – The Irishman Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach e Dominic Tuohy – Star Wars: L’ascesa di Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker)

– Star Wars: L’ascesa di Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker) Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman e Adam Valdez – Il re leone (The Lion King)

Trucco e acconciatura

Vivian Baker, Anne Morgan e Kazuhiro Tsuj i – Bombshell

i – Bombshell Rebecca Cole, Naomi Donne e Tristan Verslui s – 1917

s – 1917 Kay Georgiou e Nicki Ledermann – Joker

– Joker Paul Gooch, Arjen Tuiten e David Whit e – Maleficent – Signora del male (Maleficent: Mistress of Evil)

e – Maleficent – Signora del male (Maleficent: Mistress of Evil) Jeremy Woodhead – Judy

Documentario

American Factory – Steven Bognar, Julia Reichert and Jeff Reichert

– Steven Bognar, Julia Reichert and Jeff Reichert The Cave – Feras Fayyad, Kirstine Barfod and Sigrid Dyekjær

– Feras Fayyad, Kirstine Barfod and Sigrid Dyekjær The Edge of Democracy – Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris and Tiago Pavan

– Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris and Tiago Pavan For Sama – Waad Al-Kateab and Edward Watts

– Waad Al-Kateab and Edward Watts Honeyland – Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska and Atanas Georgiev

Cortometraggio documentario

In the Absence – Yi Seung-Jun and Gary Byung-Seok Kam

– Yi Seung-Jun and Gary Byung-Seok Kam Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl ) – Carol Dysinger and Elena Andreicheva

) – Carol Dysinger and Elena Andreicheva Life Overtakes Me – John Haptas and Kristine Samuelson

– John Haptas and Kristine Samuelson St. Louis Superman – Smriti Mundhra and Sami Khan

– Smriti Mundhra and Sami Khan Walk Run Cha-Cha – Laura Nix and Colette Sandstedt

