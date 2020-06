Parigi, allerta massima per l’avvistamento di uomo armato a La Dénfense

È scattata l’allerta massima a Parigi, nel quartiere degli affari della Defense, dove è stato avvistato un uomo armato vicino al centro commerciale “Les quatre temps“, tra i più frequentati della capitale. La polizia e i soldati dell’operazione Sentinel sono immediatamente intervenuti sul posto, hanno transennato l’intera zona e sono state chiuse le stazioni della metropolitana.

Sui social media le forze dell’ordine hanno consigliato a tutti gli abitanti del quartiere di rimanere in casa e di non lasciare i bambini incustoditi. A tutte le persone che si trovavano nei vari negozi è stato dato l’ordine di rimanere chiuse all’interno in attesa che la polizia verifichi l’esistenza di un reale pericolo. Mentre ad alcune persone che sono uscite dal centro commerciale è stato intimato di procedere verso le uscite con le mani in alto e bene in vista.

La polizia francese (Twitter)

Alcune fonti affermano che l’uomo sia di “corporatura atletica“, indossi una “maschera nera“, abbia al seguito una “borsa di tipo militare“, brandisca un’arma automatica (probabilmente un Kalashnikov) e sia dotato di un giubbotto antiproiettile . Alcuni testimoni raccontano di aver “sentito diverse detonazioni“, ma al momento le testimonianze sono ancore molto confuse.

Carlo Saccomando