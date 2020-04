Patuelli presidente Abi “Se l’imprenditore è ok i soldi si ottengono in un giorno”

ROMA. “Se l’imprenditore porta le carte che il decreto legge impone e completa la domanda, in una giornata si ottengono” i massimo 25.000 euro di liquidità garantita al 100% dallo Stato. Lo ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, a TgCom24 in vista del via domani alle domande da parte delle Pmi.

“Se non si rompono i computer (abbiamo già visto con l’Inps che si sono bloccati perché quando si immettono tante domande anche i computer più grossi nazionali possono avere dei problemi) e se non ci sono intoppi, l’operazione è studiata per ottenerli in una giornata”, ha spiegato.

Sopra i 25.000, invece, “ci sono documenti da fornire, delibere da assumere perché la garanzia dello Stato non è al 100% e la Sace non ha ancora, speriamo lo faccia presto, fornito la piattaforma informatica” e i codici per inviare le domande di garanzia. “Confidiamo che Sace ce la dia nei prossimi giorni”, ha aggiunto.

