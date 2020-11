Piatti tipici da preparare in casa: la peperonata alla calabrese

La peperonata calabrese è indubbiamente un piatto facile e allo stesso tempo gustoso ed ogni famiglia ha la sua ricetta e un modo di prepararla. La troviamo in ogni angolo di Calabria, in ogni paese e in ogni casa, in quanto fa parte della cultura della cucina di questa terra. Un piatto povero e semplice, pieno di sapore.

Un consiglio che possiamo darvi è quello di non servirlo caldo, ma freddo o al massimo tiepido, per questo si presta benissimo per essere preparato anche il giorno prima. E’ ottimo come antipasto o come accompagnamento a salumi e formaggi, o ancora servita direttamente su delle bruschette calde. In alternativa può essere anche proposto come contorno, in quanto è perfetto per accompagnare pollo o altri piatti a base di carne.

Da qualche tempo, il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha inserito la peperonata alla calabrese nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della regione Calabria (PAT).

Ingredienti (per 4 persone)

2 peperoni rossi

2 peperoni verdi

2 melanzane

2 pomodori maturi da sugo o 10 pomodorini

1 spicchio d’aglio

foglie di basilico

olio extravergine q.b.

sale q.b.

Preparazione

Lavare ed asciugare peperoni, melanzane e pomodori. Tagliare a pezzi i peperoni e le melanzane. Farli friggere in due padelle separati, salare.

Lavare e tagliare a pezzi i pomodori, mentre in un’altra padella fare appassire l’aglio in poco olio, metterci i pomodori tagliati a pezzetti e fare cuocere per circa 10 minuti. A questo punto mettere dentro le melanzane fritte e i peperoni , aggiustare di sale, aggiungere del basilico fresco e fare insaporire per altri dieci minuti circa.

Questo è il metodo più sbrigativo ma si sporcano tre padelle, se si ha più tempo a disposizione, friggere per prima le melanzane toglierle dalla padella e friggere i peperoni, togliere anche i peperoni e fare il procedimento con il pomodoro poi unire tutto nella stessa padella, in questo modo si sporca una sola padella.