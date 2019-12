Piero Angela compie 91 anni: mi sento giovane tra i giovani

ROMA. Piero Angela torna con una nuova versione di SuperQuark costruita su misura per RaiPlay. Da oggi, (domenica 22), giorno del suo novantunesimo compleanno, il divulgatore scientifico della tv propone sulla piattaforma dieci puntate monografiche di quindici minuti ciascuna, un format innovativo e veloce realizzato con lo stesso rigore e la chiarezza che hanno caratterizzato lo storico programma, comparso per la prima volta 25 anni fa su Rai 1.

Angela spiega che si occuperà di vari temi: dall’amore allo sport, dal sonno alla dieta, dal gioco alla vita extraterrestre e anche altri argomenti come la memoria, la vista, il freddo. Si parlerà anche di acqua: “Esistono tecniche per ricavare l’acqua potabile dall’oceano ma sono costosissime – spiega -. E le prossime guerre riguarderanno l’acqua. Di acqua dolce, ce n’è poca e noi, in Italia, ad esempio, ne sprechiamo tantissima. E poi c’è l’acqua che sale, come a Venezia. Su certi aspetti, ci occuperemo anche di attualità. Su altri aspetti, invece, faremo da enciclopedia”.