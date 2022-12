Pirata della strada investe due bici: muore un 17enne, grave l’amico

È accaduto la scorsa notte nel Ferrarese, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa.

Grave incidente ieri sera nel Ferrarese dove due giovani in bicicletta sono stati travolti da un’auto che percorreva via Pomposa, all’altrezza della frazione di Codrea. Nell’impatto, avvenuto intorno alle 22, un ragazzo di 17 anni è morto, ennesima vittima innocente di un’incidente stradale, mentre l’altro amico è rimasto ferito in modo grave.

L’automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi: se per il 17enne non c’è stato nulla da fare, l’altro giovane gravemente ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cona.

La Polizia locale e i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: di fondamentale importanza saranno le eventuali testimonianze delle persone che hanno assistito dal vivo allo scontro.