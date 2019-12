Poker della Roma a Firenze, ora Montella rischia grosso

FIRENZE. Finisce 4 a 1 per la Roma la sfida contro la Fiorentina disputata all’Artemio Franchi. Nel secondo degli anticipi della diciassettesima giornata gli uomini di Fonseca dimostrano di essere di gran lunga una squadra compatta e ben assestata in tutti i reparti, lasciando poche speranze ai viola. Con questo successo la Roma consolida il quarto posto, l’ultimo utile per la Champions e inguaia Montella, al quinto ko nelle ultime sei di campionato.

La Fiorentina inizia bene con un paio di chance per Vlahovic, ma a segnare è Dzeko al 19′ sulla grande giocata di Lorenzo Pellegrini. Due minuti dopo raddoppia Kolarov su punizione. Al 34′ Badelj riapre il match, nella ripresa chiudono però il discorso Pellegrini (il migliore in campo) e Zaniolo. La Roma si trova momentaneamente a +6 sul Cagliari e +7 sull’Atalanta.

Fiorentina-Roma 1-4

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ge. Pezzella, Caceres; Lirola (83′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (63′ Eysseric), Dalbert; Boateng (66′ Pedro), Vlahovic. All. Montella.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo (90′ Spinazzola), Lo. Pellegrini (86′ Ünder), Perotti (76′ Mkhitaryan); Dzeko. All. Fonseca .

Reti: 19′ Dzeko (R), 21′ Kolarov (R), 34′ Badelj (F), 73′ Lo. Pellegrini (R), 88′ Zaniolo (R).

Ammoniti: Ge. Pezzella (F), Zaniolo (R), Caceres (F), Kolarov (R), Diawara (R), Castrovilli (F), Dalbert (F), Vlahovic (F).