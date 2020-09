Positiva al Covid anche Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi

Dopo esser stata riscontrata la positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi, oltre a quella dei dei figli Barbara e Luigi, è arrivata la conferma che anche Marta Fascina, da poco tempo nuova compagna del Cavaliere, è stata affetta dal virus. Secondo quanto si apprende ieri la deputata di Forza Italia aveva effettuato il tampone, che poi è risultato positivo proprio come nel caso dell’ex premier.

Ora la fidanzata che nel cuore di Silvio ha preso il posto di Francesca Pascale, con la quale era stato insieme per 15 anni, si trova in isolamento nella villa di Arcore. La Fascina ha trascorso con il leader azzurro tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna a Villa Certosa, dove c’erano anche i figli di Berlusconi.

Norbert Ciuccariello