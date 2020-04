Possibile svolta Champions ed Europa League: ad agosto in gara unica

Secondo quanto riportato dalla stazione radio privata “Cadena Ser” sarebbe stata trovata un’intesa tra Eca, Associazione dei club europei, e l’Uefa per quanto concerne la programmazione delle fasi finali delle coppe europee, che potrebbero essere disputate in agosto. Una decisione, che se confermata, sancirebbe di fatto la priorità ai campionati nazionali.

Tra le novità che potrebbero essere introdotte spicca la possibilità si disputare i match in gara unica, senza pubblico e in campo neutro. L’unico dubbio rimane legato al fatto che metà delle squadre agli ottavi, come Paris Saint-Germain, Atalanta, Lipsia e Atletico Madrid (tutte già qualificate ai quarti) hanno disputato sia l’andata che il ritorno degli ottavi , mentre altre come Juventus e Napoli devono ancora disputare il ritorno. Per cui è possibile che la gara secca verrà disputata a partire dai quarti di finale.

Il progetto sarebbe stato accolto positivamente in quanto permetterebbe di concludere concludere la Champions League e l’Europa League nel giro di due settimane, senza creare alcuna ripercussione sulla futura pianificazione delle competizioni europee per la stagione 2020/21.

Secondo i quotidiani britannici Sunday Express e The Sun Eca e Uefa avrebbero scelto la strada più semplice accantonando altre tre opzioni: la prima consisteva nel disputare una final eight in una sola città con gare secche, nella seconda si sarebbe disputata una final four con le stesse modalità della precedente e la terza consisteva in un torneo-lampo di undici partite nell’arco di massimo tre-quattro settimane con recupero degli ottavi, quarti e semifinali in gara unica fino alla finale.

