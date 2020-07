Pozzallo, 11 migranti positivi al Coronavirus

Sono 11 i migranti risultati positivi al Coronavirus dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell’Asp di Ragusa. Si tratta del gruppo di oltre 60 asiatici approdato ieri in Sicilia, a Pozzallo. Gli immigrati risultati positivi, tutti asintomatici, sono stati già isolati presso una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa.

Va precisato che i medici ed i sanitari dell’Asp hanno dapprima eseguito i test sierologici sull’intero gruppo individuando 19 soggetti positivi, sui quali si è poi proceduto con il tampone che ha confermato la positività per 11 di loro.

I migranti, di nazionalità pakistana erano giunti ieri a Pozzallo a bordo della nave Fiorillo della Guardia Costiera. Prima di essere trasferiti nell’azienda agricola ‘Don Pietro’, situata in contrada Cifali, tra Comiso e Ragusa, i sanitari dell’Usmaf avevano effettuato i prelievi per il tampone naso-faringeodi cui stamane sono arrivati gli esiti.

L’arrivo dei migranti asiatici aveva creato non poche proteste tra gli abitanti del piccolo comune nel Ragusano, motivo per il quale il sindaco Roberto Ammatuna ha chiesto e ottenuto un incontro, che avrà luogo oggi a Roma, con il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione prefetto Michele Di Bari e probabilmente anche la ministra degli Interni Luciana Lamorgese.

Carlo Saccomando