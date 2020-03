Primarie Dem Usa, sarà Joe Biden l’avversario di Trump?

WASHINGTON. Joe Biden vola nella notte del Super Tuesday e nei primi stati in cui si sono chiusi i seggi va oltre ogni rosea aspettativa col trionfo a sorpresa in Virginia e la conquista di North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Minnesota, Texas e Arkansas.

In tutto 7 stati che al momento lo potrebbero far balzare in testa nella conta dei delegati: 138 contro i 90 di Bernie Sanders, che al momento prevale solo nel suo Vermont e in Colorado.