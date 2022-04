Putin: “Guerra all’Ucraina inevitabile”. Zelensky: “Ue fissi data stop al gas”

Vladimir Putin torna a parlare in una occasione pubblica. E lo fa al cosmodromo di Vostochny, a Blagoveshchensk, nell’estremo oriente russo, dove ha incontrato il presidente bielorusso Lukashenko, principale alleato di Mosca. “Non avevamo scelta, raggiungeremo gli obiettivi“, ha ripetuto Putin. Dichiarazioni che confermano quella “impressione non positiva” che ha tratto il Cancelliere austriaco Nehammer ieri dopo l’incontro a Mosca con il presidente russo. “Non sono ottimista“, ha detto oggi Nehammer, perché Putin è “intrappolato, è dentro uno stato d’animo la cui logica è dettata dalla guerra e si comporta di conseguenza“.

“Operazione speciale in Ucraina inevitabile”

“L‘operazione speciale in Ucraina è stato il passo giusto giusto da compiere, non c’era altra scelta, gli obiettivi saranno raggiunti“, ha detto lo “zar”. Che ha ritirato fuori la tesi del neonazismo, la cui crescita sarebbe stata “coltivata da Kiev“, e della “inevitabilità” della “collisione con Mosca“. “La domanda era solo il tempo che sarebbe stato necessario affinché questa collisione si verificasse“. Putin ha poi parlato ancora del Donbass e dell’obiettivo di proteggerlo con la guerra all’Ucraina. “Questo è quello che accadrà. Non ci sono dubbi. Gli obiettivi sono perfettamente chiari e sono nobili“.

“Impossibile isolare la Russia”

Il presidente russo ha poi parlato dell’isolamento internazionale del paese, affermando che questo rischio non esiste. “Non abbiamo intenzione di chiuderci, nel mondo moderno, è totalmente impossibile isolare rigorosamente qualcuno e completamente impossibile isolare un Paese così grande come la Russia. Quindi lavoreremo con i partner che vogliono interagire“.

Il presidente ucraino Zelensky collegato con il Parlamento lituano

Zelensky alla Ue: “Senza stop gas non si costringe Russia alla pace”

Il presidente ucraino è intervenuto questa mattina al parlamento della Lituania. Volodymyr Zelensky ha avvertito che i russi “Sanno che resteranno impuniti perché l’Europa preferisce ancora continuare cooperazione, commercio e business as usual“. Un riferimento a quei paesi dell’Unione che frenano sull’allargamento delle sanzioni alle materie prime e all’energia. “Se ancora non c’è una definizione chiara sul gas russo, allora non può esserci certezza che l’Europa abbia una volontà comune per fermare i crimini delle truppe russe, per costringere la Russia alla pace“, ha aggiunto Zelensky. Che propone di “fissare scadenze specifiche per ciascuno stato al fine di abbandonare efficacemente il gas russo“. “Non si può aspettare l’ottavo, nono, ventesimo pacchetto di sanzioni“, ha concluso.

“Nuovi crimini di guerra”

Zelensky poi è tornato a denunciare i crimini di guerra di cui si trova traccia “Nelle aree occupate liberate dell’Ucraina“. “Quasi ogni giorno vengono trovate nuove fosse comuni. Migliaia di vittime, centinaia di casi di brutali torture. Si trovano ancora cadaveri nei tombini e negli scantinati. Corpi legati e mutilati. Centinaia di orfani, almeno centinaia di bambini, sono stati denunciati centinaia di stupri, tra cui ragazze minorenni e bambini molto piccoli e persino neonati“.