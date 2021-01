Quali sono le tisane che aiutano a migliorare il sonno?

Negli ultimi tempi lo stress quotidiano è stato piuttosto accentuato dalle difficoltà del periodo che stiamo vivendo. E se molti individui avevano già problemi nel dormire, adesso questa difficoltà risulta maggiore.

In alcuni articoli precedenti si è parlato dell’importanza del sonno e dei suoi benefici, così come alcune possibili cause dei colpi di sonno, possiamo però aggiungere un aiuto valutando l’assunzione di alcune tisane, utili ed efficaci per aiutarci a contrastare il problema e riprendere il riposo di cui il nostro organismo necessita.

Dalla notte dei tempi si è a conoscenza del loro potere curativo, quindi scopriamo come il nostro organismo può riposare meglio grazie ad un piccolo aiuto del tutto naturale come le tisane.

Le tisane più efficaci contro l’insonnia

Stress, ansia, nervoso, sono molte le motivazioni che portano un soggetto a non riposare bene e uno dei rimedi naturali più utilizzati sono per l’appunto le tisane, che con le loro proprietà rilassanti aiutano a trascorrere delle notti serene e tranquille.

Preparare una tisana è semplice, basta scegliere la miscela di erbe che più si preferisce, metterla in infusione in acqua bollente per una manciata di minuti e poi filtrarla. Volendo è inoltre possibile dolcificarla a proprio piacimento.

Importante da sapere che ogni pianta ha proprietà diverse e quindi si dovrà andare a scegliere quella più adatta alle proprie necessità, se non si vuole sbagliare ci si potrà rivolgere e farsi consigliare da un erborista o comunque da una persona esperta del settore.

Tra le principali tisane più efficaci per migliorare il sonno troviamo:

la Camomilla , la più conosciuta, ha notevoli capacità calmanti, perfetta contro l’ansia e lo stress di tutti i giorni ed è inoltre utile in caso di cattiva digestione;

, la più conosciuta, ha notevoli capacità calmanti, perfetta contro l’ansia e lo stress di tutti i giorni ed è inoltre utile in caso di cattiva digestione; la Melissa , combatte gli stati d’ansia, allevia i mal di testa ed è consigliata contro l’insonnia e l’eccessivo nervosismo;

, combatte gli stati d’ansia, allevia i mal di testa ed è consigliata contro l’insonnia e l’eccessivo nervosismo; la Valeriana , ha straordinarie capacità sedative. La fitoterapia moderna la consiglia per nervosismo, stress, cefalea tensiva, crampi ed insonnia;

, ha straordinarie capacità sedative. La fitoterapia moderna la consiglia per nervosismo, stress, cefalea tensiva, crampi ed insonnia; la Lavanda , le sue proprietà calmanti agiscono sull’emicrania, favorendo un riposo più sereno. I suoi fiori possiedono proprietà sedative, è adatta anche nei bambini in caso di disturbo minore del sonno;

, le sue proprietà calmanti agiscono sull’emicrania, favorendo un riposo più sereno. I suoi fiori possiedono proprietà sedative, è adatta anche nei bambini in caso di disturbo minore del sonno; il Tiglio , svolge un eccezionale lavoro contro insonnia, nervosismo, mal di testa e stati d’ansia;

, svolge un eccezionale lavoro contro insonnia, nervosismo, mal di testa e stati d’ansia; il Biancospino , conosciuta come la pianta del cuore, grazie alla sua eccellente attività cardioprotettiva, riduce la pressione arteriosa ed è considerato un ansiolitico naturale;

, conosciuta come la pianta del cuore, grazie alla sua eccellente attività cardioprotettiva, riduce la pressione arteriosa ed è considerato un ansiolitico naturale; la Passiflora, forse considerata la pianta più utilizzata per combattere l’insonnia grazie alle sue straordinarie capacità calmanti e ansiolitiche che ne favoriscono il riposo notturno. Ne viene anche consigliata una piccola somministrazione prima di un intervento chirurgico per ridurre l’ansia.

Conclusioni

Riposare bene è un aspetto fondamentale per il nostro organismo e le tisane ci vengono in aiuto con le proprietà benefiche delle erbe naturali.

Alcune erbe contengono sostanze attive capaci di favore il rilassamento, per questo spesso vengono suggerite per facilitare l’addormentamento. Non si tratta di farmaci, quindi non si può affermare che queste costituiscano una cura specifica per i disturbi del sonno come l’insonnia, tuttavia risultano utili rimedi integrativi.

Ma, anche se si tratta di rimedi naturali, ciò non significa che le tisane non presentino dei rischi, ad esempio: alcune erbe potrebbero dare origine ad effetti indesiderati in soggetti sensibili; altre potrebbero presentare controindicazioni in casi particolari, quali una gravidanza o un disturbo particolare; o più semplicemente la possibile insorgenza di reazioni allergiche. Secondo gli esperti del settore, in questi casi sarebbe consigliato consultare il proprio medico di fiducia prima di ricorrere al loro utilizzo.

Inoltre sarà d’aiuto anche apportare eventuali migliorie se necessario, come ad esempio valutare il letto in cui si dorme, che sia adatto a questa necessità; fare esercizi di respirazione per alleviare l’ansia e lo stress; fare dello sport o dedicarsi a degli hobby che possano aiutare sia il corpo che la mente a scacciare sensazioni di nervosismo o preoccupazioni che ci affliggono.

Valeria Glaray