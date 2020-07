Rapine in banca ed estorsioni a commercianti: 10 arresti a Corsico

Questa mattina all’alba nel corso di blitz i carabinieri della compagnia di Corsico, nel Milanese, hanno eseguito dieci arresti nei confronti di altrettante persone accusate di rapina aggravata, detenzione e porto di armi clandestine, tentata estorsione, ricettazione, lesioni aggravate e furto. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip del tribunale di Milano.

Le indagini dell’operazione è stata denominata ‘Lavagna Pulita‘, hanno permesso di sgominare un’organizzazione composta da italiani che operavano nel quartiere di edilizia popolare ‘Lavagna‘ di Corsico, che si ritiene fosse dedita alla commissione di rapine in istituti di credito, centri scommesse e compro oro ed estorsioni ai commercianti.

I militari della sezione operativa della compagnia di Corsico sono riusciti a risalire ai responsabili analizzando i colpi messi a segno tra settembre e novembre 2019. Cinque di questi soggetti sono stati raggiunti dal provvedimento in carcere: quattro sono detenuti in Italia e uno in Spagna.

Carlo Saccomando