Razzo italiano Vega fermato dal maltempo, rinviato a sabato il lancio

C’era molta attesa per il lancio nello spazio del razzo Vega progettato e costruito in Italia da Avio, azienda di Colleferro, in provincia di Roma, ma le pessime condizioni atmosferiche hanno imposto un rinvio.

La sua partenza dalla stazione spaziale della Guiana francese avrebbe dovuta avvenire oggi giovedi 18 giugno, ma a causa delle avverse condizioni atmosferiche, con venti in quota eccezionali che ci sono in quel luogo, il lancio è stato rinviato. Per questo Arianespace ha deciso di non iniziare la fase finale delle operazioni di preparazione al lancio.

Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, la data di lancio per il volo SSMS PoC è stata posticipata a sabato 20 giugno alle 22,51, ora della Guiana, che corrispondono alle 3.51 del 21 giugno, in Italia.

E’ una missione molto importante e inedita in quanto porterà in orbita 53 medi e piccoli satelliti. Si tratta di strumenti per osservare la Terra, macchine che servono per vivere meglio, e si applicano all’agricoltura, alla ricerca, alle informazioni sul clima.

Mel Menzio