Real vittoria dei Blancos e di Ancellotti in Champions

Parigi. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha conquistato la Champions battendo in finale il Liverpool. Quella dei “blancos” spagnoli è stata la vittoria della tenacia, dell’esperienza e della sagacia tattica dello stratega italiano, che siede in panchina, sulla tecnica raffinata dei singoli e sul gioco spumeggiante ma poco concreto degli inglesi. Al resto ci ha pensato il portiere Courtois che ha parato l’impossibile e ha reso decisiva la rete di Vinicius Junior, la nuova stella del calcio brasiliano, che da questa sera brilla nel firmamento del calcio internazionale.

Partita iniziata in grave ritardo

La partita allo Stadio dei Principi è iniziata con oltre mezz’ora di ritardo per le difficoltà a far entrare migliaia di tifosi inglesi provvisti di biglietti falsi che hanno bloccato i tornelli di accesso. Nel grande caos che si è creato fuori dall’impianto sportivo ci sono stati scontri con le forze dell’ordine che hanno provocato decine di arresti e centinaia di feriti, sembra in modo non grave.

La firma del Carletto italiano

Carletto Ancelotti è strepitoso in questa stagione, nella quale per l’allenatore italiano si spalancano le porte della leggenda: unico a vincere in panchina quattro volte la Champions. Nell’edizione 2002 i Blancos non erano i favoriti; il loro percorso è stato spericolato, con rimonte incredibili.

Mister Ancelotti sapeva di poter contare sui campioni che sanno come si vince e sono abituati alle partite super. Cosi il Real mette la quattordicesima Champions nella sua collezione.

Il Liverpool di Klopp si arrende ancora, come era successo nel 2018 quando in panca sedeva Zidane.