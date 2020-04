Realizzato a Genova iFeel-You il braccialetto per monitorare distanza di sicurezza e temperatura corporea

GENOVA. Esiste già il prototipo del famoso braccialetto per monitorare distanze e temperature corporee. In questo tempo uno staff di studiosi e tecnici lo ha elaborato e realizzato ed eccolo, il braccialetto ‘intelligente’ da indossare nella fase 2 dell’emergenza COVID19, per potere monitorare la distanza di sicurezza tra persone e la temperatura corporea.

Lo ha messo a punto l’Istituto Italiano di Tecnologie di Genova che ora cerca aziende e investitori per la produzione su vasta scala. Nominato iFeel-You, il braccialetto sfrutta i risultati di ricerca ottenuti nell’ambito del progetto europeo An.Dy dedicato anche allo sviluppo di una tuta sensorizzata capace di monitorare alcuni parametri del corpo umano. Quando sembrava fantascienza e materiale di colloqui astratti è realtà.

Il prototipo, realizzato dal gruppo di ricerca Dynamic Interaction Control Lab dell’IIT a Genova, coordinato da Daniele Pucci, utilizza parte degli algoritmi e delle tecnologie che i ricercatori hanno ideato per la tuta sensorizzata per leggere il movimento del corpo ed emettere un segnale radio: quando due braccialetti si trovano in prossimità, vibrano emettendo un segnale di allerta e facilitando il rispetto della distanza di sicurezza. Vedremo ora quale sarà il suo inserimento nel sociale, quanti se ne avvarranno e con quali modalità sarà reso fruibile dalle persone che vorranno adottarlo.

