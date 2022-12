Reddito di cittadinanza 2022: nei primi 10 mesi respinte 240mila domande

Nei primi dieci mesi del 2022 quasi un quinto dei percettori di reddito di cittadinanza rischiano di perdere il sostegno economico erogato dallo Stato. Lo ha comunicato l’Inps in una nota specificando che su un totale di circa 1 milione e 290mila domande di Rdc pervenute nei primi dieci mesi del 2022 oltre 290mila sarebbero a rischio.

Nel dettaglio 240mila domande sono state respinte in automatico, prima che la prestazione potesse essere indebitamente percepita, per la mancanza del requisito fondamentale della residenza in Italia oppure per false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare. Mentre le restanti 50mila sono state sospese e sottoposte ad ulteriori controlli.

Le verifiche dell’Inps arrivano a quasi un’anno dall’eliminazione definitiva del sussidio anti povertà introdotto nel 2019 dal governo Conte e che l’attuale governo, guidato da Giorgia Meloni, ha deciso di eliminare definitivamente a partire dal 2024. Inoltre nel 2023 ai percettori considerati “occupabili” verranno erogate solo 8 mensilità.