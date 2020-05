Regolamentazioni per i braccianti, governo tratterà sulla proposta del ministro Bellanova

ROMA. Aveva ragione don Camillo il parroco d’assalto ideato da Giovannino Guareschi…”In politica bisogna complicare le cose per renderle semplici” E difatti dopo il tanto tuonare e volar di stracci fra Italia Viva e il governo è tornato il sereno. Si tratterà sul rinnovo dei permessi di soggiorno e sulle regolamentazioni di braccianti e altre categorie. In effetti la soluzione sembra più un “cavallo di Troia” che ci farà spalancare le porte a decine di migliaia di regolamentazioni facendoci ritrovare con un vero e proprio esercito di braccianti che non hanno mai lavorato neppure un giorno nei campi, ne mai ci lavoreranno. Si lavora sull’ipotesi di una proroga di tre mesi del permesso di soggiorno per i braccianti cui è scaduto il contratto come lavoratori stagionali.

Questo al momento – si apprende – il punto di caduta delle lunghe trattative sulla regolarizzazione che hanno impegnato anche oggi i ministri di Politiche agricole, Interno, Lavoro e Sud. La misura riguarderà il settore agricolo ed anche il lavoro domestico. Gli uffici legislativi dei ministeri stanno limando un testo. Toccherà poi ai capi delegazione nel Governo valutare se inserirlo nel decreto maggio che andrà nel cdm di domani. “Con Ettore Rosato, Maria Elena Boschi, e Davide Faraone – scrive in un tweet la ministra Teresa Bellanova – per l’incontro con il Presidente Giuseppe Conte. Italia Viva continuerà a lavorare per il Paese. Per ripartire serve un progetto per l’Italia, come #ItaliaShock: investimenti, infrastrutture, opere pubbliche per rilanciare l’economia”. “Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilità, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare la sintesi più efficace e lungimirante per far ripartire il Paese e rilanciare l’economia”. “L’incontro con Italia Viva è stato positivo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – si sottolinea – ha ribadito ancora una volta la sua totale disponibilità a discutere le proposte di Iv per la ripresa economica del Paese. Ha inoltre condiviso la necessità di lavorare tutti insieme, con coraggio e determinazione, per affrontare e superare questa drammatica emergenza economica e sociale e offrire urgenti risposte ai cittadini”. E’ quanto si apprende da Palazzo Chigi. “Oggi sono contento, il premier ha detto: siamo pronti ad ascoltare la proposta di Iv. Speriamo che la proposta smetta di essere una proposta, basta portarla in cdm e votarla. Non è la soluzione, 100 miliardi per i cantieri non risolvono, ma creano possibilità di mettere in circolo denaro”, ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Dritto e Rovescio, su Rete 4.

Norbert Ciuccariello