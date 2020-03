Renzi attacca Erdogan e invoca l’intervento della comunità internazionale

ROMA. Che Erdogan il nuovo “sultano” della Turchia si sia sempre dimostrato un “alleato” sleale, opportunista, cinico e spietato abituato a giocare su più tavoli è noto a tutti tranne a chi non vuole vedere la realtà. Ma i recenti atteggiamenti hanno fatto sbottare il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Ciò che sta facendo la Turchia è semplicemente immondo. In Kurdistan, a largo di Cipro, in Libia. Adesso al confine con la Grecia. Fino a quando la comunità internazionale continuerà a far finta di nulla?”. Così Matteo Renzi nell’e-news.

Da quando la Turchia ha aperto i suoi confini, dopo l’attacco delle forze di Assad e degli alleati russi a Idlib, che ha provocato la morte di 33 soldati turchi, la situazione è precipitata. Migliaia di persone (non è chiaro quante) si muovono verso il confine con la Grecia, pronta a respingerli in qualsiasi modo. Anche con i lacrimogeni. Un caso che aggrava una situazione già precaria soprattutto in Grecia, dove i richiedenti asilo sono stipati in campi sovraffollati e in condizioni precarie, in pericolo costante di furti, risse e stupri. Chi oggi cerca di entrare in Grecia con le propria famiglia, dopo essere scappato dall’inferno della Siria e dalla prigione turca, sgomita per entrare in un altro inferno, quello greco, dove persino i bambini tentano il suicidio.