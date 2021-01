Renzi “Conte cerca i responsabili delle nostre proposte e non soluzioni”

ROMA. “In Consiglio dei ministri chiederemo il Mes: se diranno sì al Mes, votiamo a favore, se diranno no, ci asteniamo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3. Le dimissioni delle ministre Iv? “Dopo il Cdm di oggi, 13 gennaio, decideremo e nel pomeriggio lo comunicheremo alla stampa”, spiega Renzi. Anche in caso di crisi Iv “voterà l’informativa del ministro Speranza alla Camera.

A Speranza ho poi chiesto di fare in fretta i ristori, che voteremo, così come voteremo il nuovo scostamento di bilancio”. “Noi siamo l’unico partito che lascia le poltrone. Volete le nostre idee, stiamo con voi. Se non le volete noi restiamo fuori”, afferma Renzi. “Le nostre richieste sono ferme, nero su bianco”, dice il leader di Iv. “Conte ha scelto di non parlare con noi. Ha scelto di andare in Parlamento per avere il voto dei responsabili”, osserva, “non ha voluto fare un accordo sui contenuti”. Alle “elezioni anticipate non ci credo”, afferma Renzi. “Nelle ultime settimane Conte non mi rispondeva alle lettere, pensavo che stesse preparando le risposte, invece stava cercando i responsabili. Io penso che Conte annuncerà di avere altri parlamentari a suo sostegno. Noi decideremo e oggi pomeriggio lo diremo in conferenza stampa”.