“Revoca per Autostrade” Il M5S non molla “Giustizia per i morti di Genova”

ROMA. Sulla concessione per Austrade il Movimento 5 Stelle rimane “fedele alla linea” come si sarebbe detto un tempo. Un arroccamento che se vogliamo stupisce favorevolmente dopo le rese incondizionate al pd di questi ultimi tempi.

“Maxi multa? Non scherziamo. Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Per chi ha causato il crollo del ponte Morandi non ci saranno sconti. Ci sono le famiglie di 43 vittime che ancora attendono giustizia. La revoca della concessione ad Autostrade va inoltre nella direzione di un successivo abbassamento dei pedaggi. Bisogna cambiare il sistema degli affidamenti”. Lo affermano fonti M5s.