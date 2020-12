Riaperta la A7 Genova-Milano annunciati rimborsi per i viaggiatori

Autostrade ha deciso di rimborsare i viaggiatori che sono rimasti bloccati a causa delle neve. Lo annuncia con una nota diffusa dopo l’apertura dell’autostrada. “Nel rinnovare la massima attenzione ai viaggiatori coinvolti nei disagi, direttamente e indirettamente causati dall’ingente nevicata di ieri sulle tratte liguri, Autostrade per l’Italia ha deciso di garantire forme di ristoro.

A tale scopo, gli interessati potranno indirizzare già da oggi le richieste alla casella di posta info@autostrade.it, fornendo generalità, recapiti e una prima indicazione sul percorso effettuato durante l’evento neve”.

“Intorno alle 3 della scorsa notte l’ultimo mezzo ha lasciato l’autostrada. Dal tardo pomeriggio erano rimasti circa 50 tir e 13 auto che un poco alla volta venivano fatti uscire”, dice l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Tutte le persone rimaste sui mezzi sono state assistite con coperte, cibo e bevande calde dalla protezione civile.

“Dopo che l’ultimo mezzo ha lasciato l’autostrada – dice Giampedrone – il gestore ha lavorato per la messa in sicurezza del tratto”. Traffico regolare anche sulla A26, Genova – Gravellona Toce, e in A6 Savona – Torino: anche qui ieri c’erano state chiusure a causa della nevicata. Sulla zona centrale interna della Liguria permane l’allerta giallo per neve. Attualmente sta piovendo sul levante della regione, le temperature si sono alzate, ma dal pomeriggio è attesa ancora neve a partire dai 400 metri di quota.